Simulateur de transport

Simutrans est une simulation de transport open-source et gratuite. Votre but est de mener à bien une compagnie de transport. Transportez des passagers, du courrier et des marchandises par la voie ferroviaire, routière, maritime, et même aérienne. Connectez entre eux les quartiers, villes, bâtiments publics, industries et attractions touristiques en construisant le réseau de transport dont vous avez toujours rêvé.